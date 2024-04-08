Что известно о Google Pixel 8a: дизайн, производительность и ускоренная зарядка

По слухам, Pixel 8a откажется от более резкого внешнего вида своего предшественника в пользу закругленных углов, представленных в серии Pixel 8.

Хотя размер и разрешение дисплея, скорее всего, останутся неизменными, Pixel 8a может похвастаться значительным обновлением: по слухам, частота обновления составит 120 Гц. Кроме того, ожидается увеличение пиковой яркости до 1 400 нит, что улучшит видимость на улице.

Ожидается, что Pixel 8a будет работать на новейшем чипсете Tensor G3 от Google, таком же мощном, как и во флагманской серии Pixel 8. Однако объем оперативной памяти может ограничить некоторые возможности, так как, по слухам, Pixel 8 имеет ограниченную поддержку некоторых функций ИИ при наличии всего 8 ГБ оперативной памяти.

По слухам, Pixel 8a получит функцию выхода DisplayPort, которая позволит пользователям выводить изображение с дисплея телефона на большой экран через порт USB-C.

Еще одно долгожданное обновление — быстрая зарядка мощностью 27 Вт для Pixel 8a. Это значительное улучшение по сравнению со скоростью 18 Вт, которая была характерна для предыдущих поколений телефонов Pixel A.