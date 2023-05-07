Что известно о новой «раскладушке» Samsung Galaxy Z Flip 5

Что известно о новой «раскладушке» Samsung Galaxy Z Flip 5Релиз «когда-то»
Компания Samsung, очевидно, ведущий игрок на рынке складных смартфонов, пока что молчит о предстоящих «раскладушках» Galaxy Z Flip 5. Однако слухи и инсайды никто не отменял, поэтому вот что известно на данный момент о предстоящем Flip 5.
Хотя официальная дата выхода еще не объявлена компанией Samsung, можно сделать обоснованное предположение, основываясь на предыдущих моделях. Последние три года компания выпускала новые складные смартфоны в августе. Однако последние утечки говорят о возможном раннем запуске в июле.
С точки зрения дизайна, Galaxy Z Flip 5, как ожидается, будет иметь переработанный механизм шарнира, чтобы минимизировать складку на дисплее. Аналитик Росс Янг предполагает, что Samsung разработал шарнир в стиле каплевидного шарнира, аналогичный шарниру Oppo Find N2 Flip. Кроме того, ожидается, что внешний дисплей будет больше: известный типстер Ice Universe предполагает 3,4-дюймовый внешний дисплей по сравнению с 1,9-дюймовым дисплеем Flip 4.
Что касается производительности, Z Flip 5, по слухам, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Варианты хранения данных могут включать 128, 256 и 512 ГБ.
Что касается камеры, просочившаяся информация говорит о двойной задней камере, состоящей из основной камеры 12 МП и сверхширокоугольного объектива 12 МП. Хотя это может не дать значительных улучшений, вполне возможно, что Samsung применил новые датчики изображения для улучшения общего качества снимков.
Что касается цены, то пока нет никаких конкретных слухов или утечек. Однако, исходя из предыдущих моделей, можно предположить, что базовая цена Galaxy Z Flip 5 будет составлять 999 долларов.