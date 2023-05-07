Что известно о новой «раскладушке» Samsung Galaxy Z Flip 5

Хотя официальная дата выхода еще не объявлена компанией Samsung, можно сделать обоснованное предположение, основываясь на предыдущих моделях. Последние три года компания выпускала новые складные смартфоны в августе. Однако последние утечки говорят о возможном раннем запуске в июле.

С точки зрения дизайна, Galaxy Z Flip 5, как ожидается, будет иметь переработанный механизм шарнира, чтобы минимизировать складку на дисплее. Аналитик Росс Янг предполагает, что Samsung разработал шарнир в стиле каплевидного шарнира, аналогичный шарниру Oppo Find N2 Flip. Кроме того, ожидается, что внешний дисплей будет больше: известный типстер Ice Universe предполагает 3,4-дюймовый внешний дисплей по сравнению с 1,9-дюймовым дисплеем Flip 4.