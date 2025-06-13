Что известно о «прозрачных» смартфонах Nothing Phone (3)

Вместо неё появится программируемый LED-дисплей, возможно, с иконками и анимацией. Смартфон в целом получит обновлённый дизайн, всё так же с прозрачной задней крышкой, но с новым расположением камер — теперь их ещё и три. Ожидается 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, камера на 50 МП, а также широкоугольный и телеобъектив.

Аппарат, скорее всего, будет работать на процессоре уровня флагмана и получит батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой: 50 Вт проводная и 20 Вт беспроводная. Смартфон выйдет на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3, в которой появится фирменный ИИ-интерфейс Essential Space — для удобной работы с задачами и файлами.

Цена начнётся от $ 799 (около 68 000 рублей) за версию 12/256 ГБ, топовая модель 16/512 ГБ обойдётся в $ 899. Доступен будет в чёрном и белом цветах.