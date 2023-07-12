Что известно про iPhone 15 на данный момент

В остальном iPhone 15 Pro не будет сильно отличаться от нынешних iPhone по дизайну и размерам, сообщает издание. Дисплей сохранит тот же Dynamic Island, что и в iPhone 14 Pro. Ходили слухи о новых тактильных кнопках громкости, но, похоже, Apple отказалась от этой идеи и отложила свои планы на модели 2024 года. Тем не менее, по слухам, кнопка выключения звука станет «кнопкой действия», подобной той, что Apple представила в прошлом году в Apple Watch Ultra.

Также ходят слухи о замене порта Lightning на USB-C, более емких аккумуляторах, новой линзе перископа в модели Pro Max и новых цветах.

В последние годы конкуренты Apple делают упор на камеры, что не могла заметить компания. Так, если верить слухам, Apple не только увеличит емкость аккумулятора во всех моделях iPhone 15, но и, судя по всему, iPhone 15 Pro Max будет оснащен новым перископическим объективом для улучшения оптического зума. Пока неясно, каков будет диапазон зума новой камеры, но аналитики утверждают, что он будет где-то между 5- и 6-кратным увеличением.