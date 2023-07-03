Что купить из младших смартфонов легендарных производителей: iPhone SE или Google Pixel 7a?

Стоят iPhone SE и Pixel 7a примерно одинаково. Так какой из них тогда выбрать?

Комплектация у обоих устройств почти идентичная. Только у Pixel 7a есть ещё переходник. Лучше из двух этих смартфонов в руке лежит всё же iPhone SE, так как он гораздо компактнее Pixel. В то же время экран у iPhone выглядит устаревшим по сравнению с дисплеем у Pixel 7a. Задняя крышка у Pixel 7a сделана из пластика, а у iPhone - из стекла.

Минус экрана Pixel - это довольно заметный ШИМ. У iPhone SE таких проблем нет за счёт IPS-матрицы. Правда, у него и экран маленький, без выреза под камеру. Ещё он не такой яркий, как Pixel 7a, и имеет частоту обновления лишь 60 Гц.

По производительности iPhone оказался значительно лучше, чем Pixel. Да и тесты он проходил раза в два-три быстрее конкурента. Genshin Impact загрузилась быстрее тоже на iPhone SE, да и шла она идеально, без лагов. Pixel 7a в этом плане был хуже.