Что купить из младших смартфонов легендарных производителей: iPhone SE или Google Pixel 7a?Эти аппараты сравнили по нескольким параметрам
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Droider эксперт протестировал два американских смартфона: один - от Apple (iPhone SE), другой - от Google (Pixel 7a). Какой из них лучше в целом?
Стоят iPhone SE и Pixel 7a примерно одинаково. Так какой из них тогда выбрать?
Комплектация у обоих устройств почти идентичная. Только у Pixel 7a есть ещё переходник. Лучше из двух этих смартфонов в руке лежит всё же iPhone SE, так как он гораздо компактнее Pixel. В то же время экран у iPhone выглядит устаревшим по сравнению с дисплеем у Pixel 7a. Задняя крышка у Pixel 7a сделана из пластика, а у iPhone - из стекла.
Минус экрана Pixel - это довольно заметный ШИМ. У iPhone SE таких проблем нет за счёт IPS-матрицы. Правда, у него и экран маленький, без выреза под камеру. Ещё он не такой яркий, как Pixel 7a, и имеет частоту обновления лишь 60 Гц.
По производительности iPhone оказался значительно лучше, чем Pixel. Да и тесты он проходил раза в два-три быстрее конкурента. Genshin Impact загрузилась быстрее тоже на iPhone SE, да и шла она идеально, без лагов. Pixel 7a в этом плане был хуже.
У iPhone SE камера всего одна, у Pixel 7a их две. Что касается основного объектива, то он у iPhone имеет 12 МП, у Pixel - 64 МП. Также на Pixel в отличие от iPhone есть ночной режим. В действительности по качеству фото почти всегда выигрывает Pixel 7a. Но в чём лучше iPhone SE, так это в видеосъёмке.
Подэкранный датчик отпечатков пальцев у Pixel медленнее работает, чем кнопка у iPhone. Но вы можете как вариант использовать разблокировку по лицу.
Автономность, естественно, лучше у Pixel 7a. Это понятно даже по объёму батареи: у Pixel это 4385 мАч, у iPhone - 2018 мАч. По результатам тестирования iPhone смог прожить 6 часов 11 минут, а Pixel - 7 часов 48 минут.
Звук громче и качественнее тоже на Pixel.
Вывод
В целом iPhone SE выглядит немного устаревшим, но он всё ещё очень мощный. Даже мощнее, чем Pixel 7a, который кажется современнее по внешнему виду, имеет лучше камеры и экран.