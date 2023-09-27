Что купить за 25 тысяч рублей: Infinix или Xiaomi?

В комплекте и с Poco X5 Pro, и с Infinix GT 10 Pro идёт силиконовый чехол, зарядка (Poco - 67 Вт, Infinix - 45 Вт). При этом у Infinix есть ещё различные наклейки, защитное стекло, а также сразу же наклеена плёнка на экран. Из этого у Xiaomi есть лишь плёнка.

Объём памяти расширить вы сможете при помощи флешки лишь у Infinix GT 10. Работают смартфоны на разных процессорах, и быстрее из них запустился Infinix.

Оба телефона имеют дисплеи с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Матрица у них - AMOLED. Особых различий по экрану у них нет.

Infinix GT 10 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8050, Poco X5 Pro - на Snapdragon 778G. Объём оперативной памяти в обоих случаях - 8 ГБ. Больше баллов в AnTuTu из них набирает Infinix, но и греется он сильнее.