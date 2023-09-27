Что купить за 25 тысяч рублей: Infinix или Xiaomi?Сравнили GT 10 Pro и Poco X5 Pro
Infinix GT 10 Pro и Xiaomi Poco X5 Pro стоят примерно одинаково - около 30 тысяч рублей. Но какой из них лучше взять?
В комплекте и с Poco X5 Pro, и с Infinix GT 10 Pro идёт силиконовый чехол, зарядка (Poco - 67 Вт, Infinix - 45 Вт). При этом у Infinix есть ещё различные наклейки, защитное стекло, а также сразу же наклеена плёнка на экран. Из этого у Xiaomi есть лишь плёнка.
Объём памяти расширить вы сможете при помощи флешки лишь у Infinix GT 10. Работают смартфоны на разных процессорах, и быстрее из них запустился Infinix.
Оба телефона имеют дисплеи с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Матрица у них - AMOLED. Особых различий по экрану у них нет.
Infinix GT 10 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8050, Poco X5 Pro - на Snapdragon 778G. Объём оперативной памяти в обоих случаях - 8 ГБ. Больше баллов в AnTuTu из них набирает Infinix, но и греется он сильнее.
По камерам выигрывает Poco хотя бы потому, что у него есть ширик в отличие от Infinix. Основной модуль имеет разрешение в обоих случаях 108 МП, но чуть более качественные фото должны получаться на Poco (если судить по характеристикам). Из дополнительных модулей у Infinix стоят две «затычки» по 2 МП, у Xiaomi - ширик на 8 МП и макро на 2 МП. Фронтальная камера у Infinix GT 10 Pro отличается разрешением 32 МП, у Poco X5 Pro - 16 МП.
Оба телефона умеют также записывать видео в 4К 30 к/с максимум на основную камеру, в 2К 30 к/с (Infinix) и 1080p 60 к/с (Xiaomi Poco) на фронтальную.
С примерами фото вы можете ознакомиться выше. В целом камеры делают плюс-минус одинаковые снимки по качеству.
Аккумулятор в обоих случаях имеет ёмкость 5000 мА*ч. Проработать смартфоны без подзарядки могут примерно 1,5 дня.
Вывод
Infinix GT 10 Pro выглядит интереснее и оснащён более мощным за свои деньги процессором. Также у него лучше комплектация, хотя и нет широкоугольного объектива.