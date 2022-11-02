«Что не могут дать Samsung и Apple»: инсайдер о новой версии флагмана Xiaomi 12S Ultra«Миру нужен такой бренд, как Xiaomi»
Ice Universe, известный инсайдер, чья информация очень часто оказывается правдивой, высказался насчет новой версии нашумевшего флагманского камерофона Xiaomi 12S Ultra.
Уважаемые поклонники Samsung и Apple, то, что не могут дать Samsung и Apple, может дать Xiaomi. Mi 12S Ultra Concept Version будет выпущена в ближайшее время. Миру нужен такой бренд, как Xiaomi.
Учитывая использование слова “мир”, можно с уверенностью сказать, что Xiaomi 12S Ultra, который пока продаётся только в Китае, будет выпущен и на мировом рынке. В каком именно виде – пока непонятно, но компания вряд ли расстроит своих потребителей.
Samsung и Apple слишком заботятся о своих интересах. Деньги — это всё, что их волнует, и они забыли о своей погоне за наукой и технологиями.