Что нового будет в системе iOS 16 для iPhone

iOS 16 должны представить уже скоро на ежегодной конференции Apple WWDC. Гурмэн заявил, что, хотя ‌в новой версии системы вряд ли будут серьёзные изменения, она будет включать новые способы взаимодействия.

Пользователи также надеются, что Apple добавит интерактивные виджеты в iOS. Возможно, это случится как раз с iOS 16‌.

Гурмэн добавил, что операционная система для часов watchOS 9 обновится «значительно». Нас может ждать обновлённая система уведомлений, а также новые функции отслеживания здоровья и физической активности.