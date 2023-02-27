Что нового появится в Android весной 2023

В Android-смартфонах можно будет масштабировать страницы в Chrome. То есть, если плохо видно текст, его можно просто увеличить. Также можно будет соединять между собой разные эмодзи, получая уникальные сочетания для переписки.

Ещё одна новая функция Android, позволяет создавать виджет с одной заметкой, например со списком дел. Кроме того, пользователи могут делать заметки в своих PDF-файлах с помощью стилуса или пальцев на Google Диске.