Что нового во второй тестовой версии iOS 27

Главные новшества связаны с голосовым помощником Siri. Вместо старой кнопки «Написать с ИИ» теперь появилась функция «Написать с Siri». Она показывает крупную подсказку прямо над клавиатурой, если же начать печатать самостоятельно, она сворачивается в маленькую иконку. Другие изменения Siri пока небольшие: ускорение работы и пометка «скоро» в настройках голоса.

Также в приложении «Сообщения» улучшили переписку между iPhone и устройствами на Android через стандарт RCS. В таких чатах можно ставить реакции на сообщения и отвечать на конкретные СМС.

Среди других изменений: исправлена работа трансляции экрана iPhone на Mac, а также появилась возможность обновлять прошивку наушников AirPods Max 2 прямо через iOS.