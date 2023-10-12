Что нового вы получите после обновления смартфона до Android 14

Компания Google недавно представила Android 14. Именно на этой версии операционной системы скоро будут работать все новые Android-смартфоны. Вот какие изменения вас ждут.

Важно, что многие перечисленные ниже фишки работать будут лишь на Google Pixel 8. Поэтому если у вас другая модель Pixel или смартфон другого бренда, то некоторых изменений после обновления у вас может не быть.

Внешний вид lockscreen (экрана блокировки). Теперь у вас будет возможность менять часы на экране блокировки, а также запускать сразу с этого экрана приложения (камера и режимы звука). В «Настройках» в разделе «Обои и стиль» появился для этого параметр «Заблокированный экран». Чтобы настроить экран блокировки, вам достаточно будет заблокировать смартфон, открыть экран блокировки и нажать внизу на «Настройку заблокированного экрана».

Анимации. Теперь между вариантами действий при зажатии значка приложения больше нет разделений. Также вы можете сразу же выбрать какое-то действие - без открытия приложения (например, написать email). Сама по себе анимация стала более плавной.

Поиск. При зажатии виджета поиска у вас появляются настройки. Поиск может идти даже по вашим контактам на телефоне.

Выпадающее сверху меню. Теперь вы из него можете непосредственно перейти в раздел часов, будильников и т.п. Кроме того, при нажатии на Play или Pause на плеере идёт анимация в виде волны.

Возможность переносить данные в другие приложения. Так вы можете зажать любую фотографию, текст, а затем перенести их непосредственно в какой-нибудь мессенджер.

Возможность отключать уведомления в полноэкранном режиме. Это делается для каждого приложения отдельно. Кроме того, вы можете добавлять в специальный раздел приложения, которые запускаются при помощи NFC.