Что нового вы получите после обновления смартфона до Android 14

Что нового вы получите после обновления смартфона до Android 14На примере Google Pixel 7 Pro
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» перечислил несколько фишек, которыми обладает Pixel 7 Pro, обновлённый до Android 14.
Компания Google недавно представила Android 14. Именно на этой версии операционной системы скоро будут работать все новые Android-смартфоны. Вот какие изменения вас ждут.
Важно, что многие перечисленные ниже фишки работать будут лишь на Google Pixel 8. Поэтому если у вас другая модель Pixel или смартфон другого бренда, то некоторых изменений после обновления у вас может не быть.
Внешний вид lockscreen (экрана блокировки). Теперь у вас будет возможность менять часы на экране блокировки, а также запускать сразу с этого экрана приложения (камера и режимы звука). В «Настройках» в разделе «Обои и стиль» появился для этого параметр «Заблокированный экран». Чтобы настроить экран блокировки, вам достаточно будет заблокировать смартфон, открыть экран блокировки и нажать внизу на «Настройку заблокированного экрана».
Анимации. Теперь между вариантами действий при зажатии значка приложения больше нет разделений. Также вы можете сразу же выбрать какое-то действие - без открытия приложения (например, написать email). Сама по себе анимация стала более плавной.
Поиск. При зажатии виджета поиска у вас появляются настройки. Поиск может идти даже по вашим контактам на телефоне.
Выпадающее сверху меню. Теперь вы из него можете непосредственно перейти в раздел часов, будильников и т.п. Кроме того, при нажатии на Play или Pause на плеере идёт анимация в виде волны.
Возможность переносить данные в другие приложения. Так вы можете зажать любую фотографию, текст, а затем перенести их непосредственно в какой-нибудь мессенджер.
Возможность отключать уведомления в полноэкранном режиме. Это делается для каждого приложения отдельно. Кроме того, вы можете добавлять в специальный раздел приложения, которые запускаются при помощи NFC.
Возможность включения уведомлений со вспышкой. Такая функция тоже появилась в «Настройках». Вы можете сделать так, чтобы при звонке мигала вспышка камеры или экран.
Информация о работе экрана. В разделе «Расход заряда» у вас будет информация о том, сколько времени с момента последней зарядки проработал дисплей. В подменю вы также сможете посмотреть, сколько заряда тратят конкретные приложения, системные сервисы и пр.
Режим энергосбережения. Немного изменилось меню в этом разделе, а также появилась возможность добавлять приложения, которыми вы сможете пользоваться в режиме экстренного энергосбережения.
Новый виджет батареи. Он может показывать заряд батареи не только смартфона, но и девайсов, которые подключены к нему (наушников и т.п.).
Громкость. У вас будет возможность настраивать громкость и звонка, и уведомлений отдельно.
Режим навигации. Вы сможете выбирать между навигацией жестами и навигацией с помощью трёх кнопок.
Защита и конфиденциальность. В этом разделе появился новый пункт - «Поиск потерянного устройства».
Региональные настройки. Если зайти в «Настройках» в разделы «Система» - «Языки» - «Региональные настройки», то вы сможете поменять единицы измерения температуры, первый день недели.
Камера. Главное изменение этого приложения - фото- и видеорежим расположены отдельно внизу экрана. Причём обновление камеры нужно загружать дополнительно - оно не устанавливается автоматически с Android 14.