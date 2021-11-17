Телефоны
Сегодня в 13:11
1 мин.

Что нужно сделать со смартфоном перед продажей

Как уберечь данные
Эксперты рассказали «Известиям», как обезопасить своё устройство от кражи персональных данных перед продажей.
Что нужно сделать со смартфоном перед продажей

Как отметил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, большинство пользователей перед продажей смартфона самостоятельно очищают галерею, сообщения, контакты, выходят из всех аккаунтов в социальных сетях, удаляют приложения и историю браузера. Однако этот процесс неэффективен и занимает много времени. При этом какие-то данные могут остаться на устройстве, третьи лица ими могут воспользоваться. Например, все медиавложения из мессенджеров могут остаться в отдельной папке на смартфоне, про которую пользователь забудет.

В «Лаборатории Касперского» считают, что лучше всего — вообще не продавать старые гаджеты. Есть методы восстановить даже стёртые данные с устройства. Однако, если всё-таки нужно продать аппарат, следует сделать резервную копию данных, а затем правильно стереть личную информацию.

Александр Двинских из IT-компании «КРОК» советует использовать специальные приложения для уничтожения файлов. Их можно скачать в Play Store или App Store. На iOS также нужно найти пункт Erase All Content and Settings. У Android-смартфонов всё зависит от модели. После этого можно сделать сброс до заводских настроек или отформатировать устройство.

Перед сдачей смартфона в ремонт нужно перекинуть данные на облако или флешку, выйти из аккаунтов, скрыть все пароли. Вообще лучше хранить личные данные на зашифрованной SD-карте. Перед сдачей смартфона в ремонт нужно вытащить и симку.

Источник: Известия
Новости партнеров
Новости партнеров