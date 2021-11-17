Что нужно сделать со смартфоном перед продажей

Как отметил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, большинство пользователей перед продажей смартфона самостоятельно очищают галерею, сообщения, контакты, выходят из всех аккаунтов в социальных сетях, удаляют приложения и историю браузера. Однако этот процесс неэффективен и занимает много времени. При этом какие-то данные могут остаться на устройстве, третьи лица ими могут воспользоваться. Например, все медиавложения из мессенджеров могут остаться в отдельной папке на смартфоне, про которую пользователь забудет.

В «Лаборатории Касперского» считают, что лучше всего — вообще не продавать старые гаджеты. Есть методы восстановить даже стёртые данные с устройства. Однако, если всё-таки нужно продать аппарат, следует сделать резервную копию данных, а затем правильно стереть личную информацию.

Александр Двинских из IT-компании «КРОК» советует использовать специальные приложения для уничтожения файлов. Их можно скачать в Play Store или App Store. На iOS также нужно найти пункт Erase All Content and Settings. У Android-смартфонов всё зависит от модели. После этого можно сделать сброс до заводских настроек или отформатировать устройство.

Перед сдачей смартфона в ремонт нужно перекинуть данные на облако или флешку, выйти из аккаунтов, скрыть все пароли. Вообще лучше хранить личные данные на зашифрованной SD-карте. Перед сдачей смартфона в ремонт нужно вытащить и симку.