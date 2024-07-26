Что общего у актуального флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra и грядущего Galaxy S25 Ultra

Основное разочарование для многих пользователей связано с емкостью аккумулятора и мощностью проводной зарядки. Как предыдущая модель Galaxy S24 Ultra, новинка будет оснащена батареей на 5000 мАч и поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки.

Среди других характеристик упоминаются основная камера с главным 200-мегапиксельным модулем и двумя телевиками с 3- и 5-кратным оптическим приближением.

Новый флагман будет работать на Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7, предлагающей переработанный интерфейс, новые анимации, улучшенные ИИ-функции и виджеты.

Производитель надеется, что благодаря повышенной энергоэффективности чипа Snapdragon 8 Gen 4 удастся улучшить автономность устройства.