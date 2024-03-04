Что общего у Samsung Galaxy S24 и Honor Magic 6 Pro? Накопители Micron

Этот модуль размером всего 9×13 миллиметров является одним из самых компактных для хранения данных UFS 4.0, что позволяет максимально эффективно использовать полезное пространство в смартфонах. Но размер — это еще не все. Этот модуль также обеспечивает производительность: скорость последовательного чтения достигает 4300 МБ/с, а скорость записи — 4000 МБ/с, что ставит его в ряд самых быстрых из доступных.

Примечательно, что эти скорости значительно выше, чем у предшественника UFS 3.1, и на 30% увеличивают скорость случайного чтения/записи, что очень важно для функций, основанных на искусственном интеллекте, которые присутствуют в Galaxy S24 и Magic 6 Pro.

Помимо высокой скорости, модуль Micron предлагает функции, направленные на оптимизацию работы пользователя. Потребители могут выбирать из различных объемов памяти, таких как 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.