Что особенного в последнем складном смартфоне Huawei — Mate Xs 2

В комплекте с Huawei Mate Xs 2 вы получаете чехол, скрепку, кабель, зарядку мощностью в 66 Вт. При этом сам аппарат имеет два экрана, а толщина устройства составляет 11,1 мм. Весит смартфон также меньше всех аналогов: всего 255 г. Сканер отпечатка встроен в кнопку разблокировки и срабатывает мгновенно.

Что касается диагонали экрана, то в сложенном варианте она составляет 6,5 дюйма. Частота обновления при этом у него 120 Гц, разрешение - 2480х1176. В разложенном виде диагональ уже равняется 7,8 дюйма, а разрешение увеличивается до 2480х2200.

От других отличается Mate Xs 2 тем, что складку посередине большого экрана у него практически не видно. И это однозначно самая передовая технология из существующих на рынке.