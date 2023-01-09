Что особенного в последнем складном смартфоне Huawei — Mate Xs 2

Что особенного в последнем складном смартфоне Huawei — Mate Xs 2У него есть несколько преимуществ
На первый взгляд Huawei Mate Xs 2 кажется простым смартфоном. Тем не менее он обладает необычной конструкцией для складного телефона, а также он сам по себе очень тонкий.
Фото: Rozetked
В комплекте с Huawei Mate Xs 2 вы получаете чехол, скрепку, кабель, зарядку мощностью в 66 Вт. При этом сам аппарат имеет два экрана, а толщина устройства составляет 11,1 мм. Весит смартфон также меньше всех аналогов: всего 255 г. Сканер отпечатка встроен в кнопку разблокировки и срабатывает мгновенно.
Что касается диагонали экрана, то в сложенном варианте она составляет 6,5 дюйма. Частота обновления при этом у него 120 Гц, разрешение - 2480х1176. В разложенном виде диагональ уже равняется 7,8 дюйма, а разрешение увеличивается до 2480х2200.
От других отличается Mate Xs 2 тем, что складку посередине большого экрана у него практически не видно. И это однозначно самая передовая технология из существующих на рынке.
Процессор на Huawei Mate Xs 2 установлен Snapdragon 888 4G. Хотя странно, что он идёт без поддержки 5G. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 12 ГБ, постоянной - 256 или 512 ГБ. А ещё можно расширить память при помощи карточек NM SD.
Практически все приложения на смартфоне имеют уже адаптированный к большому экрану интерфейс, а также к переключениям между дисплеями. Например, отлично работают в сложенном и разложенном виде приложения YouTube или VK. Кроме того, вы можете регулировать размер окон приложений, когда пользуетесь большим дисплеем.
При этом на Huawei Mate Xs 2 нет Google-сервисов.
Что касается объёма аккумулятора, то на Mate Xs 2 стоят две батареи с общей ёмкостью 4600 мА*ч. При использовании большого дисплея смартфона хватает на один день. Также в комплекте идёт быстрая зарядка в 66 Вт. Заряжается полностью устройство чуть больше часа. Правда, беспроводной зарядки у него нет.
Основная камера имеет разрешение в 50 МП, также у Mate Xs 2 есть ультраширик в 13 МП, телевик в 8 МП с 3-кратным увеличением. По качеству фото смартфон демонстрирует флагманский уровень. Фронтальная камера отличается разрешением в 10,7 МП и может даже записывать видео в 4К. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
По мнению эксперта, Huawei Mate Xs 2 - это одна из самых лучших «раскладушек» на сегодня. Этот аппарат очень тонкий и выглядит однозначно интереснее, чем Z Fold 4.