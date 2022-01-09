Что позволит сделать смартфоны, которые надо заряжать раз в 4 дня

IBM хочет добиться нулевых выбросов парниковых газов к 2030 году. Также компания хочет, чтобы и пользователи тратили поменьше электричества. Так, как утверждают в IBM, чипы, выполненные по 2-нм технормам, позволят добиться того, что смартфон будет будет заряжать лишь раз в четыре дня. Сейчас устройства заряжают как минимум раз в день, иногда даже по несколько раз.

В целом, IBM намерена сделать свой бизнес более экологичным, так как осознаёт риски, связанные с загрязнением планеты и глобальным изменением климата.