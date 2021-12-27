Что представит Xiaomi на последней крупной презентации в 2021 году

Если говорить конкретно о новой линейке смартфонов, то в ней ожидают модели Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X. Они выйдут с новой версией прошивки MIUI 13 из коробки.

Помимо смартфонов Xiaomi представит умные часы Xiaomi Watch S1, наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 и Xiaomi Buds 3. О часах известно только то, что они получат круглый корпус. Какие у них будут функции — неясно.