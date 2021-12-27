Что представит Xiaomi на последней крупной презентации в 2021 году

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Что представит Xiaomi на последней крупной презентации в 2021 годуПеречислены устройства
Уже завтра, 28 декабря, состоится крупная презентация Xiaomi. Мы уже знаем, что там представят новую линейку смартфонов Xiaomi 12. Теперь же в сети назвали и другие новинки грядущего мероприятия.
Если говорить конкретно о новой линейке смартфонов, то в ней ожидают модели Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X. Они выйдут с новой версией прошивки MIUI 13 из коробки.
Помимо смартфонов Xiaomi представит умные часы Xiaomi Watch S1, наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 и Xiaomi Buds 3. О часах известно только то, что они получат круглый корпус. Какие у них будут функции — неясно.
Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 же внешне будут копией Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro. То есть выйдет упрощённая их модель.
О модели Xiaomi Buds 3, к сожалению, пока почти ничего не известно. Компания пообещала лишь качественный звук.
Источник: Gizchina