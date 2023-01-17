Что случится с вашим смартфоном, если вы не будете обновлять его прошивку вообще

Что случится с вашим смартфоном, если вы не будете обновлять его прошивку вообщеКакие последствия вас ждут?
В последнее время появляется всё больше и больше людей, которые отказываются от обновления прошивки своих смартфонов. Но чем это может грозить?
Фото: Slash Gear
Существует мнение, что обновления могут лишь навредить смартфону. Но так ли это на самом деле? Опасаются пользователи обычно двух вещей: удалённой блокировки устройства и «сырого» патча. В действительности компания может заблокировать смартфон и без обновления, а ухудшается работа после обновления обычно у старых моделей телефонов. К тому же после обновления в случае чего всегда можно вернуться к старой прошивке.
А что конкретно случится, если вы откажетесь от обновления прошивки смартфона? Прежде всего, ваше устройство будет более уязвимо к взлому и кибератакам. Подобное уже происходило в 2015 году.
Кроме того, производительность вашего смартфона без обновлений может сильно снизиться. А после обновления прошивки даже некоторые довольно старые устройства работают лучше. Например, Samsung S20 FE. Даже спустя несколько лет он остаётся очень конкурентоспособным за счёт обновлений (см. изображения выше).
Также при каждом обновлении добавляются и различные функциональные изменения. К примеру, улучшается контрастность, появляются новые темы и пр. Даже звук может стать лучше.
Наконец, благодаря обновлениям можно исправить различные ошибки и избавиться от багов.