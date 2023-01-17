Что случится с вашим смартфоном, если вы не будете обновлять его прошивку вообще

Существует мнение, что обновления могут лишь навредить смартфону. Но так ли это на самом деле? Опасаются пользователи обычно двух вещей: удалённой блокировки устройства и «сырого» патча. В действительности компания может заблокировать смартфон и без обновления, а ухудшается работа после обновления обычно у старых моделей телефонов. К тому же после обновления в случае чего всегда можно вернуться к старой прошивке.

А что конкретно случится, если вы откажетесь от обновления прошивки смартфона? Прежде всего, ваше устройство будет более уязвимо к взлому и кибератакам. Подобное уже происходило в 2015 году.