Что такое шпионские приложения и как они обращаются с данными пользователей смартфонов

Такие шпионские приложения публично рекламируются как инструменты для наблюдения за детьми и, например, сотрудниками. Однако часто их используют для скрытой слежки за супругом или партнёром. Установка приложений не требует технических знаний, нужно лишь получить временный доступ к устройству. После установки программы тайно записывают действия жертвы, включая любые текстовые сообщения, электронные письма, фотографии или голосовые вызовы.

Исследовательская группа говорит, что если вы хотите узнать, установлено ли на вашем смартфоне такое приложение, вам следует проверить панель конфиденциальности и список всех приложений в настройках. Учёные провели углубленный технический анализ 14 популярных шпионских приложений для Android. Они обнаружили, что некоторые программы используют незашифрованные каналы связи для передачи собираемых ими данных, таких как фотографии, тексты и местоположение. Вся эта информация может легко «утечь».