Что вам нужно знать перед покупкой крутого экзотического смартфона Nothing Phone (2)

В коробке вместе с Nothing Phone (2) идёт инструкция, скрепка, кабель. Зарядка поддерживается мощностью 45 МП, но её надо покупать самостоятельно, как и чехол. Важно также, что на экран смартфона сразу же наклеена плёнка.

Светящихся элементов (глифов) у Nothing Phone (2) стало 33. А у первого поколения было всего 12 зон свечения. Использовать подсветку можно по разному, и это почти никак не сказывается на автономности.

Защищён телефон Nothing Phone (2) по стандарту IP54. Но это всё равно не включает в себя влагозащиту.

Основные нововведения пришлись здесь на экран. Он имеет диагональ 6,7 дюйма, уменьшенные рамки, а также возможность менять частоту обновления с 1 до 120 Гц. На солнце яркость стала больше - до 1000 нит. По ШИМу показатели ухудшились, но ещё держатся в пределах нормы. Сканер отпечатков пальцев остался под экраном и расположен он слишком низко. Но срабатывает он очень быстро и точно.