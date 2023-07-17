Что вам нужно знать перед покупкой крутого экзотического смартфона Nothing Phone (2)Обратите внимание на эти пункты
В рамках выпуска на YouTube-канале Rozetked ведущий объяснил, к чему стоит быть готовым при покупке нового Nothing Phone (2).
В коробке вместе с Nothing Phone (2) идёт инструкция, скрепка, кабель. Зарядка поддерживается мощностью 45 МП, но её надо покупать самостоятельно, как и чехол. Важно также, что на экран смартфона сразу же наклеена плёнка.
Светящихся элементов (глифов) у Nothing Phone (2) стало 33. А у первого поколения было всего 12 зон свечения. Использовать подсветку можно по разному, и это почти никак не сказывается на автономности.
Защищён телефон Nothing Phone (2) по стандарту IP54. Но это всё равно не включает в себя влагозащиту.
Основные нововведения пришлись здесь на экран. Он имеет диагональ 6,7 дюйма, уменьшенные рамки, а также возможность менять частоту обновления с 1 до 120 Гц. На солнце яркость стала больше - до 1000 нит. По ШИМу показатели ухудшились, но ещё держатся в пределах нормы. Сканер отпечатков пальцев остался под экраном и расположен он слишком низко. Но срабатывает он очень быстро и точно.
Процессор стоит на Nothing Phone (2) прошлогодний, но флагманский. Это Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Удивила ведущего производительность смартфона в играх. War Thunder идёт стабильно на максимальных настройках с FPS 120 и на 120 Гц. Call of Duty запускалась с максимальной графикой, но с 60 к/с. Просадки в ней встречаются до 54-56 к/с. В PUGB вы сможете получить максимум 90 к/с на ультра-настройках.
Система работает у Nothing Phone (2) крайне быстро и плавно. Также добавили поддержку AirPods. Производитель обещает в течение 4-х лет присылать на телефон обновления безопасности.
Основной модуль камеры так и остался 50 МП, но у него новый сенсор. Качество фото действительно стало лучше. Это заметно и по вечерним, и по дневным снимкам. Сверхширик здесь тоже имеет 50 МП. У него по качеству как будто изменений нет.
У фронтальной камеры тоже увеличилось разрешение - до 32 МП. У неё нет автофокуса, но качество снимков хорошее.
Флагманскими камеры Nothing Phone (2) назвать нельзя, но всё равно они выдают очень приличный результат. Однако время от времени подглючивает у этого аппарата приложение камеры.
С точки зрения автономности вы можете рассчитывать на 6-7 часов экрана при активном пользовании устройством. До 100% телефон заряжается за 55 минут, на 50% - за полчаса.
Вывод
Если учитывать цены, то на самом деле Nothing Phone (2) не стоит своих денег. Есть множество смартфонов, которые будут стоить меньше 80 тысяч рублей и предлагать лучшие характеристики и функции.
Переходить с Nothing Phone (1) на новую версию имеет смысл, если вам не хватает мощности и если вы хотите получить более качественные камеры.