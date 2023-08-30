Что важно знать о новом флагманском смартфоне Huawei Mate 60 Pro

Что важно знать о новом флагманском смартфоне Huawei Mate 60 ProЕсть несколько любопытных вещей
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал о новом Huawei Mate 60 Pro и о том, чем он отличается от предшественников.
Компания Huawei в Китае уже представила свой новый флагман Mate 60 Pro. Более того, это устройство люди раскупили всего за несколько минут.
По дизайну новинка очень сильно похожа на Honor X9a. Поскольку представили смартфон только в Китае, то и вся информация о нём есть лишь на китайском сайте.
Экран у Huawei Mate 60 Pro имеет диагональ 6,82 дюйма, но по бокам у него есть небольшие закругления. Матрица у него - AMOLED, частота обновления - 1-120 Гц. ШИМ у устройства тоже небольшой.
На экране при этом три отверстия. В одном расположена 13-мегапиксельная камера, в остальных - датчики для сканирования лица.
Вместе с тем на Huawei нет Google-сервисов, и это важно понимать. Оснащён Mate 60 Pro процессором Kirin 9000s, который набирает в AnTuTu около 700 тысяч баллов. Если добавить к этому производительность от графического ядра, то выйдет около 1 миллиона баллов. В целом это предфлагманский уровень с точки зрения производительности.
Аккумулятор у Huawei Mate 60 Pro отличается ёмкостью 5000 мА*ч. В комплекте также идёт зарядка на 88 Вт, есть поддержка быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт и реверсивной зарядки на 20 Вт.
Объём оперативной памяти у флагмана составляет 12 ГБ, постоянной - 256, 512 ГБ и 1 ТБ.
На задней панели у Mate 60 Pro расположены три камеры. Основная имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой от F1,4 до F4,0; ультраширокоугольный объектив отличается разрешением 12 МП, телевик - 48 МП с возможностью увеличения в 3,5 раза и оптической стабилизацией (цифровой зум даёт возможность увеличивать в 100 раз). По части основной камеры и телефотообъектива от предшественника новинка ничем не отличается.
Главной фишкой Huawei Mate 60 Pro является то, что он может работать на территории Китая при помощи спутников. При помощи этого смартфона можно звонить через спутники и принимать звонки. И это первый в мире телефон с подобной функцией. Правда, сети 5G он не поддерживает - только 4G.