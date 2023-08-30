Что важно знать о новом флагманском смартфоне Huawei Mate 60 Pro

Компания Huawei в Китае уже представила свой новый флагман Mate 60 Pro. Более того, это устройство люди раскупили всего за несколько минут.

По дизайну новинка очень сильно похожа на Honor X9a. Поскольку представили смартфон только в Китае, то и вся информация о нём есть лишь на китайском сайте.

Экран у Huawei Mate 60 Pro имеет диагональ 6,82 дюйма, но по бокам у него есть небольшие закругления. Матрица у него - AMOLED, частота обновления - 1-120 Гц. ШИМ у устройства тоже небольшой.

На экране при этом три отверстия. В одном расположена 13-мегапиксельная камера, в остальных - датчики для сканирования лица.

Вместе с тем на Huawei нет Google-сервисов, и это важно понимать. Оснащён Mate 60 Pro процессором Kirin 9000s, который набирает в AnTuTu около 700 тысяч баллов. Если добавить к этому производительность от графического ядра, то выйдет около 1 миллиона баллов. В целом это предфлагманский уровень с точки зрения производительности.