«Чтоб как у Google Pixel»: в Galaxy S24 появится ИИ-улучшение видео

«Чтоб как у Google Pixel»: в Galaxy S24 появится ИИ-улучшение видеоИ не только
Согласно последним утечкам, Samsung готовится представить новые функции искусственного интеллекта в своей предстоящей серии Galaxy S24.
Одной из ключевых особенностей Galaxy S24 будет ИИ-обработка видео, которая значительно улучшит качество съемки в условиях низкой освещенности, уменьшит зернистость изображения и повысит стабильность и экспозицию.
Кроме того, пользователи Galaxy S24 смогут удалять объекты из видео с помощью простого касания экрана. ИИ будет обрабатывать весь видеоряд, делая выбранный объект невидимым.
Эта функция напоминает недавнее нововведение в Snapchat+, где пользователи могут расширять границы изображения с помощью ИИ.
Дополнительно, ИИ будет способен анализировать звонки, выделяя ключевую информацию и предлагая действия, такие как добавление пунктов в календарь или список дел. Остается неизвестным, будут ли эти ИИ-функции обрабатываться на устройстве или в облаке.
Напомним, что анонс серии Galaxy S24 ожидается уже в январе 2024 года.