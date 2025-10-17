Чтобы компенсировать выбросы от iPhone, Apple купила 650 МВт «зелёной» энергии

Опубликовано 17 октября 2025, 18:001 мин.
Чтобы компенсировать выбросы от iPhone, Apple купила 650 МВт «зелёной» энергииИ инвестирует в возобновляемые источники в Китае
Apple объявила о заключении контрактов на 650 МВт возобновляемой энергии в Европе, включая солнечные и ветровые электростанции. Часть этой энергии будет использоваться для компенсации выбросов, связанных с работой устройств Apple, включая Mac и iPhone.
Солнечные фермы добавят мощность 110 МВт в Греции и Латвии, 131 МВт в Испании и 40 МВт в Польше, а ветровые электростанции обеспечат 99 МВт в Румынии. В Италии часть 129 МВт портфеля сочетает солнечную и ветровую энергию.
Кроме того, Apple объявила о вложении $150 млн в Китай, чтобы помочь своим поставщикам перейти на возобновляемую энергию. Уже более 90% производства компании в Китае работает на «зелёной» энергии.