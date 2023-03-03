Чтобы никто не узнал: Huawei замаскировала процессоры в своих устройствах лентой и кулерами

Компания не желает раскрывать происхождение своих чипов. Причина этого в том, что практически все имеющиеся сегодня на рынке микросхемы проектируются с использованием американского оборудования. Поэтому поставщики должны получить соответствующие лицензии от Министерства торговли США, чтобы торговать с Huawei или её дочерними компаниями. Чтобы преодолеть это препятствие, Huawei может прибегнуть к покупке чипов на сером рынке.