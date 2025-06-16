Чтобы удешевить флагманы, Samsung поделится OLED-технологиями с Китаем

По данным Korea Industry Post, партнёрство с Китаем стало актуальным после запуска в массовое производство 2-нм чипа Exynos 2600, производительность которого пока не позволяет снизить цену за одну пластину. А значит, и Galaxy S26 могут оказаться слишком дорогими в производстве.

Чтобы компенсировать затраты, Samsung, вероятно, начнет закупать OLED-материалы у китайских производителей, а не у привычных поставщиков из Южной Кореи, США и Японии. Это должно снизить стоимость экранов и в теории позволить нарастить характеристики будущих флагманов.

Однако в обмен на снижение цен Samsung рискует раскрыть китайским партнёрам часть своих интеллектуальных разработок — например, технологий, которые обеспечивают компании лидерство в области дисплеев. Это создаёт угрозу копирования и усиления конкуренции.