Чтобы увеличить срок ее службы, в электронике нашли наноразмерные «горячие точки»

Используя методы флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения, изначально предназначенные для биологической визуализации, исследователи добились беспрецедентной термометрии в наномасштабах с расстояния до 10 миллиметров. Этот инновационный подход позволил им составить карту теплопередачи на поверхности электронных устройств.

Этот новый метод не только предлагает производителям мощный инструмент для повышения долговечности электронных компонентов, но и обещает повысить «производительность и надежность» повседневных устройств.

В настоящее время команда сосредоточилась на дальнейшей доработке метода, стремясь снизить мощность лазера и оптимизировать применение наночастиц.