Чтобы заменить аккумулятор в iPhone 16 вам понадобятся эти 8 вещей

iPhone 16 называют самой ремонтопригодной моделью Apple, с чем согласны эксперты. Наряду с новой функцией Repair Assistant, это руководство является частью стратегии Apple по «нормализации» ремонта аккумуляторов и потенциальному сокращению количества электронных отходов.

Чтобы помочь пользователям в ремонте, Apple перечислила восемь основных инструментов, необходимых для замены батареи.

9-вольтовая батарея

Зажимы для 9-вольтовой батареи (923−10 726)

Пресс для аккумуляторов (923−02 657)

Салфетки, пропитанные этанолом или изопропиловым спиртом (ИПС)

Нейлоновый зонд (черная палочка) (922−5065) или присоска

Защитные очки с боковыми щитками

Песок

Контейнер для песка

Apple советует обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам, имеющим опыт ремонта электроники, чтобы обеспечить правильное и безопасное завершение процесса, но можно и самим.