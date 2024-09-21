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Опубликовано 21 сентября 2024, 19:05
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Чтобы заменить аккумулятор в iPhone 16 вам понадобятся эти 8 вещей

Самостоятельный ремонт
Apple выложила руководство по замене аккумулятора для iPhone 16. Apple выпустила подробное руководство по замене аккумулятора iPhone 16. Руководство содержит пошаговую инструкцию с аннотированными фотографиями, облегчая тем, кто имеет опыт работы с электроникой, самостоятельную замену батареи.
Чтобы заменить аккумулятор в iPhone 16 вам понадобятся эти 8 вещей
© Ferra

iPhone 16 называют самой ремонтопригодной моделью Apple, с чем согласны эксперты. Наряду с новой функцией Repair Assistant, это руководство является частью стратегии Apple по «нормализации» ремонта аккумуляторов и потенциальному сокращению количества электронных отходов.

Чтобы помочь пользователям в ремонте, Apple перечислила восемь основных инструментов, необходимых для замены батареи.

  • 9-вольтовая батарея

  • Зажимы для 9-вольтовой батареи (923−10 726)

  • Пресс для аккумуляторов (923−02 657)

  • Салфетки, пропитанные этанолом или изопропиловым спиртом (ИПС)

  • Нейлоновый зонд (черная палочка) (922−5065) или присоска

  • Защитные очки с боковыми щитками

  • Песок

  • Контейнер для песка

Apple советует обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам, имеющим опыт ремонта электроники, чтобы обеспечить правильное и безопасное завершение процесса, но можно и самим.