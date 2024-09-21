Чтобы заменить аккумулятор в iPhone 16 вам понадобятся эти 8 вещей

Чтобы заменить аккумулятор в iPhone 16 вам понадобятся эти 8 вещейСамостоятельный ремонт
iPhone 16 называют самой ремонтопригодной моделью Apple, с чем согласны эксперты. Наряду с новой функцией Repair Assistant, это руководство является частью стратегии Apple по «нормализации» ремонта аккумуляторов и потенциальному сокращению количества электронных отходов.
Чтобы помочь пользователям в ремонте, Apple перечислила восемь основных инструментов, необходимых для замены батареи.
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9-вольтовая батарея
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Зажимы для 9-вольтовой батареи (923−10 726)
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Пресс для аккумуляторов (923−02 657)
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Салфетки, пропитанные этанолом или изопропиловым спиртом (ИПС)
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Нейлоновый зонд (черная палочка) (922−5065) или присоска
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Защитные очки с боковыми щитками
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Песок
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Контейнер для песка
Apple советует обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам, имеющим опыт ремонта электроники, чтобы обеспечить правильное и безопасное завершение процесса, но можно и самим.