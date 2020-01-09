Цифра дня: Как часто россияне меняют смартфоны?

Компания МТС сообщила журналистам, что россияне меняют смартфоны в среднем раз в три года. Что интересно, этот цикл стал длиннее за последний год. Во многом из-за того, что платёжеспособность покупателей не растет, а цены на аппараты увеличиваются.

Данные МТС подтвердили и другие компании из «большой тройки» сотовых операторов. К концу 2019 года срок замены старых смартфонов составил 36 месяцев. Ещё год назад длительность этого цикла была равна 24 месяцам.

Эксперты называют несколько причин такого увеличения срока. Во-первых, смартфоны стали дольше служить пользователям. Во-вторых, их потребительская активность снижается, а также становятся популярны программы покупки в рассрочку и кредит. Кроме того, цены на устройства растут, а реальные доходы россиян — нет.