Цифра дня: какая часть россиян подарит на 14 февраля партнеру гаджеты

Ко Дню всех влюблённых аналитики Tecno провели опрос среди россиян и выяснили, какие подарки люди готовят своим партнёрам. Техника остаётся одним из самых популярных вариантов. Зато бюджет на подарок постепенно растёт.

34% опрошенных уже выбрали подарок, ещё 20% планируют покупку, но пока не определились. При этом 45% респондентов не собираются отмечать дату подарками.

Среди тех, кто готовит сюрприз, 27% рассматривают гаджеты как основной подарок, а 12% — как дополнение к нему. Чаще всего выбирают аудиотехнику — наушники и портативные колонки (31%). На втором месте устройства для красоты и здоровья (17%), затем бытовая техника для дома (16%). Смартфоны и компьютеры набрали по 13%. Реже дарят умные часы и фитнес-браслеты — их выбрали 8%.

Самый популярный бюджет — от 10 до 20 тысяч рублей (41%). Ещё 30% готовы потратить от 3 до 10 тысяч. Более крупные суммы встречаются реже: свыше 20 тысяч рублей планируют потратить менее 20% участников опроса.

В качестве желанного подарка для себя россияне чаще всего называют смартфоны и аксессуары к ним (27%), а также носимые устройства (21%) и аудиотехнику (16%). Опрос прошёл в феврале 2026 года, в нём приняли участие более 1200 человек из разных регионов России.