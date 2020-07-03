Цифра дня: Какова доля смартфонов Honor без сервисов Google в России?

Бренд Honor поделился статистикой распространённости смартфонов Honor с предустановленным магазином приложений AppGallery. Благодаря этому стала известна доля телефонов бренда без сервисов Google в России.

Из пресс-релиза Honor следует, что доля смартфонов с AppGallery — заменой магазина Google Play от Huawei — выросла в восемь раз и к концу второго квартала 2020 года составила 8%. В компании это называют лучшим показателем продаж смартфонов с собственной экосистемой за пределами Китая.

В июне два смартфона с AppGallery — Honor 9A и Honor 9S — даже попали в топ-5 популярных моделей на рынке. Всего с начала 2020 года бренд представил в России семь смартфонов с собственными сервисами — Honor View 30 Pro, Honor 9C, Honor 9A, Honor 9S, Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S.

Напомним, Huawei и его суббренд не могут использовать сервисы Google на своих смартфонах из-за санкций США, введённых в прошлом году.