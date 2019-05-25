Цифра дня: Какова средняя стоимость смартфона, купленного россиянином?

Объединённая компания «Связной – Евросеть» рассказала, что в первом квартале 2019 года средний чек на смартфоны в России составил примерно 16 300 рублей. Это на 7% больше, чем в предыдущем году.

Эксперты отметили, что россияне чаще стали брать дорогие смартфоны — стоимостью от 60-70 тысяч рублей — в кредит. К этому их стимулируют программы рассрочки, обмена (trade-in) и кэшбеков. Помимо этого, рост среднего чека объясняется увеличением спроса на дорогие модели телефонов. Так в первом квартале текущего года смартфоны от 50 тысяч рублей заняли 6,1% рынка (в прошлом году было 4,6%).

В среднем ценовом сегменте (от 10 до 20 тысяч рублей) тоже заметен рост продаж. Наилучшие показатели продемонстрировали бренды Honor, Huawei и Xiaomi.

Интересно, что спрос на самые дешёвые модели у россиян наоборот упал. С 17% в прошлом году до 11,5% в текущем.