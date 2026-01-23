Цифра дня: какую долю всех ремонтов смартфона составляет замена экрана?

М.Видео проанализировала обращения владельцев смартфонов в сервисные центры М.Мастер за 2025 год. В исследование вошли как гарантийные, так и платные ремонты.

В платном ремонте основная часть обращений связана с повреждениями из-за падений и износа. Чаще всего пользователи приходили с разбитым экраном — на эту проблему пришлось 46% всех случаев. На втором месте — износ аккумулятора (29%). Третья распространённая причина — проблемы с зарядкой (19%), когда смартфон не заряжается или делает это с перебоями. Ещё 6% обращений связаны с разбитой задней панелью.

В гарантийном ремонте чаще встречаются сбои в работе устройства. Самая частая проблема — смартфон не включается (27%). Далее идут жалобы на быструю разрядку аккумулятора (16%). По 8% обращений приходится на зависания и неработающую камеру. Также пользователи сталкивались с тем, что телефон не заряжается (7%), не видит SIM-карту (6%) или плохо ловит сеть (5%).

Реже отмечались перегрев, отсутствие звука, проблемы с Wi-Fi, вздутие батареи и сбои в работе Face ID.