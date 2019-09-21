Цифра дня: На сколько дороже стоят новые iPhone на вторичном рынке в России?

Вчера в России стартовали продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro. И в тот же самый день на Avito и «Юле» появились предложения о перепродаже новинок с наценкой.

Об этом «Известиям» сообщила пресс-службы торговых онлайн-площадок. По информации «Юлы», в среднем новые iPhone пользователи продают на 13% дороже, чем в магазинах. Это устройства, купленные как в России, так и за рубежом.

В Avito рассказали, что уже в 11:00 20 сентября на продажу выставили зелёный iPhone 11 Pro Max с 256 ГБ за 250 тысяч рублей. Официальная цена же устройства на сайте Apple равна 114 тысячам рублей.

Напомним, что спрос на новые iPhone в России оказался выше, чем на прошлогодние модели.