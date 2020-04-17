Цифра дня: На сколько упадут продажи iPhone в этом году?

Специалисты американского банка Goldman Sachs попытались спрогнозировать, на сколько упадут продажи iPhone в этом году, а именно во втором квартале 2020.

Аналитики считают, что следует ожидать сокращения объёмов продаж iPhone на 36%. Повлияет на это, конечно, распространение коронавирусной инфекции.

В четвёртом же квартале года продажи смартфонов Apple будут оставаться сниженными на 2% по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года. Аналитики советуют инвесторам продавать акции Apple.

В Goldman Sachs также считают, что компания не выпустит новые iPhone до ноября. Всё потому, что ограничение поездок по миру затрудняет процесс производства и утверждения смартфонов. Аналитики думают, что это не слишком отразится на лояльности аудитории Apple.