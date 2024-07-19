Цифра дня: насколько чаще россияне стали брать смартфоны из Китая дороже ₽50 тыс

МТС сообщил о значительном росте продаж китайских флагманских смартфонов в своей розничной сети в первой половине 2024 года. По данным компании, продажи устройств стоимостью выше 50 000 рублей выросли в 3,5 раза в штуках и в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по стране продажи китайских устройств высокого класса удвоились по сравнению с прошлым годом и достигли 185 000 единиц на сумму 13,5 млрд рублей.

Самые продаваемые модели в первой половине 2024 года — HONOR Magic6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Plus 512 ГБ и Huawei Pura70 256 ГБ, на долю которых приходится около 50% продаж. По объему выручки лидирует HONOR Magic6 Pro.