Цифра дня: Сколько 5G-смартфонов продадут в 2020 году?

Аналитическое агентство Canalys спрогнозировало, сколько 5G-смартфонов продадут в 2020 году. Большая часть из них будет реализована на китайском рынке.

Согласно исследованию Canalys, 278 млн смартфонов с поддержкой 5G будут проданы до конца 2020 года. 62% из них, или 172 млн, — на китайском рынке.

Специалисты также сделали прогноз на 2021 год. По их мнению, количество 5G-смартфонов и вовсе удвоится во всём мире.

Издание GSMArena напомнило, что 1 сентября на рынок вышел 5G-смартфон Realme V3 5G стоимостью меньше $150. Это очень низкая цена для устройства, способного работать в сетях пятого поколения. Поэтому многие аналитики ожидают взрыв спроса на 5G-телефоны: время, когда они были дорогими устройствами, прошло.