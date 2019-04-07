Цифра дня: Сколько будут тратить на оплату услуг с мобильника к 2024 г. люди по всему миру?

Эксперты из аналитической компании Juniper Research подсчитали, что к 2024 году люди будут тратить $90 миллиардов со своего мобильного счета на оплату цифрового контента и подписок на сервисы.

Расцвет мобильных платежей через операторов в связи в России пришелся на 2007-2009 годы. Тогда произошел настоящий бум подписок на контент и SMS-платежей. Из-за многочисленных жалоб на списание средств с баланса российские операторы стали осторожнее относиться к предоставлению такого рода услуг и значительно снизили их объем. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы доля оплаты цифровых покупок с мобильного счета вырастет до 20%.

Многие операторы уже практикуют альтернативные виды мобильных услуг. Например, «Мегафон» объединялся с «Амедиатекой», и подписка на нее входила в стоимость тарифного плана. МТС разрешает оплатить подписку на Apple Music с мобильного счета.

Исследователи считают, что за 2019 год операторы по всему миру проведут мобильных платежей на сумму $28 миллиардов. К 2024 году эта цифра вырастет до $90 миллиардов.