Цифра дня: Сколько часов в день россияне сидят в смартфонах?

Аналитическая платформа App Annie рассказала, сколько времени россияне проводят за своими смартфонами и какие приложения активно скачивают.

По информации аналитиков, в последние три месяца россияне в среднем сидели в смартфонах по 4,3 часа в день. По этому показателю Россия занимает восьмое место в рейтинге. На первом оказалась Индонезия — там люди сидят в телефонах в среднем по 5,5 часа в день.

Что касается самых скачиваемых приложений, то в топ входят «Госуслуги», TikTok и Telegram. Если брать для сравнения мировой рейтинг, то его возглавляют TikTok, Instagram и Facebook.

Больше всего денег россияне потратили в приложении для прослушивания музыки BOOM, во «ВКонтакте» и в онлайн-кинотеатре IVI. Наиболее скачиваемой мобильной игрой оказалась My Talking Angela 2.