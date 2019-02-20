Цифра дня: Сколько человек заказали флагман Xiaomi Mi 9 до анонса?

Об этом сообщил Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, через свой официальный аккаунт в Weibo. Анонс флагманского смартфона состоится в самое ближайшее время и официальные цены на него пока не объявлены.

Согласно более ранним утечкам, самая младшая версия 6+64 ГБ обойдётся в 487 долларов, 8+128 ГБ — в 516 долларов, а старшая 8+256 ГБ — в 546 долларов. Специальное издание Xiaomi Mi 9 8+256 ГБ — в 737 долларов, а премиальное прозрачное издание Mi 9 Transparent Edition с брендом Battle Angel и 12 ГБ ОЗУ — 885 долларов.

Смартфон Xiaomi Mi 9 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем со скоростным интегрированным в экраном сканером отпечатков пальцев, процессором Qualcomm Snapdragon 855 и тройной камерой с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп и фронтальной 24-мегапиксельной камерой, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт.