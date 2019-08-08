Цифра дня: Сколько человек во всём мире будут пользоваться смартфонами к 2025 году?

Компания Huawei поделилась своими планами на будущее и дала прогноз развитию технологий. По мнению аналитиков компании, к 2025 году число пользователей смартфонов достигнет 6,1 миллиарда человек.

А вот общее число пользователей интернета — 6,2 миллиарда. При этом охват сетей 5G по всему миру будет равен 58%. Передаваться по ним будут огромные объёмы данных. Их увеличению будет способствовать распространение персонализированных продуктов и услуг. Да, компании будут ориентироваться на интересы каждого отдельного клиента.

Также Huawei поделилась прогнозами о будущем устройств виртуальной реальности. Компания считает, что к 2025 году 337 миллионов человек будут пользоваться девайсами для взаимодействия с виртуальной и дополненной реальностью. Количество компаний же, использующих технологии VR, увеличится на 10%.