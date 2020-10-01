Цифра дня: Сколько купленных смартфонов в России используются для оплаты товаров в магазинах?

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала российский рынок смартфонов за девять месяцев 2020 года. Специалисты выяснили, сколько купленных смартфонов в России используются для оплаты товаров в магазинах.

Судя по пресс-релизу «М.Видео-Эльдорадо», аналитики не считали, сколько людей реально используют функцию бесконтактной оплаты. Специалисты приблизительно оценили их долю, узнав количество проданных смартфонов с поддержкой NFC. «М.Видео-Эльдорадо» утверждает, что на такие устройства пришлось 55% продаж в натуральном выражении.

Специалисты пришли к выводу, что повышенный спрос на смартфоны из среднего и верхнего ценовых сегментов в этом году способствует распространению устройств с возможностью совершать платежи.

В «М.Видео-Эльдорадо» также рассказали, что по итогам девяти месяцев лидером продаж стала компания Samsung.