Цифра дня: Сколько месяцев российскому учителю придётся откладывать деньги для покупки iPhone XS Max?

Эксперты подсчитали, что российскому учителю со средней зарплатой придётся копить на iPhone XS Max почти пять месяцев. При этом ему придётся откладывать все полученные деньги.

Исследование было основано на данных о зарплатных предложениях интернет-сервиса «Авито Работа». Для подсчётов использовали iPhone XS Max 512 ГБ стоимостью 123 тысячи рублей. Средняя зарплата учителя же, по данным аналитиков, получилась равной 25 837 рублям.

«В среднем по России новый iPhone обойдется учителям в 4,8 зарплаты», — подытожили эксперты.

Лучше всего ситуация обстоит в Москве и Санкт-Петербурге: в этих городах учителя смогут накопить на новый смартфон за три и четыре месяца соответственно. Правда, если не будут тратить из зарплаты деньги на другие нужды.

Дольше всего — семь месяцев — копить придётся учителям из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска.