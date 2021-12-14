Цифра дня: Сколько миллионов минут обменяли абоненты Tele2 на скидку на смартфоны Xiaomi

Ранее оператор сотовой связи Tele2 запустил акцию, в рамках которой предложил обменять неиспользованные минуты на скидку на смартфон Xiaomi.

Акция действует с 10 ноября 2021 и действует в салонах связи и на сайте оператора. Размер скидки может составить от 1000 до 4000 рублей — одна минута равна одному рублю.

В Tele2 рассказали, что эта акция получила большую популярность. С момента её запуска абоненты обменяли более 47 миллионов минут. В основном это были клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми и Ярославля.

Поэтому Tele2 решил продлить сроки акции до конца года. Обменять накопленные минуты на промокод можно до 27 декабря, а купить смартфон со скидкой — до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, скидка стала распространяться дополнительно на смартфон Redmi 9A. Можно сэкономить 45% на покупке.