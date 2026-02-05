Цифра дня: сколько миллионов россиян сменило мобильного оператора в 2025 году

В 2025 году россияне установили рекорд по смене операторов мобильной связи с сохранением своего номера. По данным Минцифры, эту услугу использовали более 5,4 миллиона раз, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Главной причиной такого «бума» стало новое правило, которое заработало с 1 сентября 2025 года. Раньше проверкой данных абонента, который хочет уйти к другому оператору, занималась его текущая компания. Теперь этим процессом управляет независимая организация — НИЦ Телеком. Что сделало процедуру прозрачнее и резко сократило количество необоснованных отказов в переносе номера.

Пик активности пришёлся на декабрь 2025 года, когда было перенесено свыше 650 тысяч номеров. Росту популярности услуги также способствовали новые выгодные тарифы и акции от операторов.

В планах властей и операторов — расширить возможности сервиса. Уже во второй половине 2026 года может быть запущена услуга межрегионального переноса номера.