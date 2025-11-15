Цифра дня: сколько мошенников прикидывались коммунальными службами?

МТС рассказали о новом тренде телефонного мошенничества — быстрый рост многоступенчатых схем: злоумышленники звонят человеку несколько раз с разных номеров. По данным сервиса «Защитник», в начале года такие звонки составляли около 10% всех мошеннических обращений, а к октябрю их доля выросла до 20%. Есть и более интересные результаты анализа.

В многоступенчатых схемах мошенники представляются сотрудниками разных организаций — от коммунальных служб до госструктур. Серия звонков помогает им завоевать доверие человека. Чаще всего такие атаки происходят в вечернее время: с 16:00 до 18:00 количество подобных звонков вдвое выше среднесуточного.

Самая частая тема таких разговоров — коммунальные услуги, на них приходится 34% звонков. Далее идут инвестиционные предложения (28%) и обращения якобы от госорганов (18%). Основная цель мошенников — пожилые люди.

Большая часть потенциальных жертв проживает в Москве и области — 26%. В пятёрку регионов с наибольшим числом атак также входят Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Татарстан.