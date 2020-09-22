Цифра дня: Сколько поддельных зарядных устройств продаётся в России?

Компания BrandMonitor изучила российский рынок зарядных устройств для смартфонов и выяснила, какова доля контрафактного товара.

Как оказалось, почти 40% российского рынка ЗУ — это поддельные устройства. Объём продаж контрафакта достигает 10 млрд рублей в год. В основном подделки продаются в офлайн-рознице, но часть сбывают и через интернет-площадки.

Исследователи также выяснили, что поддельные зарядные устройства стоят в два-три раза дешевле оригинальных. Под подделками специалисты имеют в виду неоригинальную продукцию с незаконно нанесённым товарным знаком производителя.

Крупные сети, типа «М.Видео—Эльдорадо» и «Связной», заявили, что не заинтересованы в продаже поддельных зарядок. Эксперт также рассказал «Коммерсанту», что оценки BrandMonitor могут быть завышены: весь рынок зарядных устройств в России, скорее всего, не превышает 3,5 млрд рублей. По его мнению, большая часть подделок приходится на зарядки Apple.