Цифра дня: Сколько проданных в 2020 году смартфонов получили дисплеи OLED?

Специалисты компании Omdia, деятельность которой связана с исследованиями рынка, подсчитали, сколько проданных в 2020 году смартфонов получили дисплеи OLED.

Так, согласно опубликованным данным, порядка 62,8% всех смартфонов, которые вышли на рынок в четвертом квартале прошлого года, были оборудованы OLED-экранами. В то же время, порядка 31,8% устройств получили жидкокристаллические экраны. Какие дисплеи установлены установлены в оставшихся 5,4% - не отмечается, однако можно предположить, что среди них есть смартфоны с E Ink экранами.

Omdia также назвала основного поставщика таких экранов для смартфонов - им стал южнокорейский гигант Samsung Display. Отмечается, что в текущем квартале компания отгрузит OLED панелей более чем на 5 млрд долларов.