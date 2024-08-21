Цифра дня: сколько раз пользователи RuStore обновили приложения

RuStore, официальный российский магазин приложений для Android, Harmony OS и OS Aurora, достиг значительного рубежа, превысив 1,5 миллиарда обновлений, что показывает рост популярности платформы среди 77 миллионов пользователей и 10 000 разработчиков, использующих ее.

Чаще всего обновляются финансовые приложения, например, банковские, — 37% всех обновлений. За ними следуют утилиты — 13%, и приложения для покупок — 7%.

RuStore, разработанный VK, насчитывает более 40 000 игр и приложений от разработчиков из 40 стран. Его отличает интеграция с российскими операционными системами и нацеленность на создание комплексной экосистемы приложений для пользователей в России и за ее пределами.

Интересно, что с момента создания RuStore и до мая этого года, пользователи скачали приложения и игры оттуда более 140 млн раз. По сравнению с прошлым годом, количество скачиваний выросло втрое.