Цифра дня: Сколько россиян готовы купить смартфон Samsung дороже 39 тысяч рублей?

Компания АТОЛ выяснила, сколько россиян готовы потратить больше 39 тысяч рублей на покупку смартфона Samsung, и какая цена самая привлекательная для покупателей.

Сегодня Samsung должна анонсировать новый Galaxy Note 10. Но, согласно результатам исследования АТОЛ, смартфоны линейки Galaxy Note пользуются у россиян наименьшей популярностью по сравнению с другими линейками производителя. В общем объёме продаж за период с июля 2018 года по июль 2019 доля устройств Galaxy Note составляет 0,74%. У Galaxy S, например, этот показатель выше — 9,83%.

Самая популярная же линейка — Galaxy A. На неё пришлось 46,55% всех продаж. Неудивительно, ведь она представлена недорогими смартфонами. Так половина россиян готовы приобрести гаджет от Samsung за цену до 13 734 рублей, а 75% — до 10 940 рублей. Потратить на смартфон более 39 472 рублей могут только 5%.