Цифра дня: Сколько россиян готовы уже сейчас купить новый iPhone?

Компания Mail.ru Group опросила россиян о том, хотят ли они купить новый iPhone 2019 года, и если хотят, то каким способом. Энтузиазма у соотечественников оказалось не много.

Опрос показал, что 88% россиян не собираются стоять в очереди за iPhone 11 или iPhone 11 Pro. 82% респондентов не рассматривают возможность заказать новые модели заранее (напомним, в продажу они поступят только 20 сентября).

76% опрошенных признались, что брать кредит на покупку смартфона от Apple они не готовы. Только 19% рассмотрели бы такой вариант, если кредитные условия оказались бы хорошими.

Среди тех, кто всё-таки хотел бы приобрести iPhone 2019 года, 39% выбрали iPhone 11 Pro Max, 31% — iPhone 11 Pro и 30% — iPhone 11. Что касается понравившихся нововведений в моделях, то 39% опрошенных отметили съёмку ультраширокоугольных фотографий и видео, 18% — новый сканер лица Face ID, а 12% — возможности для профессионального редактирования видео и рекордную яркость экранов.

Опрос проходил с 11 по 13 сентября. В нём участвовали 8395 российских пользователей.